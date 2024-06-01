Все мониторы оснащены регулировкой угла наклона, поворота и высоты, а также встроенными динамиками и KVM-переключателем.

Компания ACER представила новую линейку игровых OLED-мониторов, включающую модели Predator X27U F3, X32 X3 и X34 X5. Эти мониторы специально разработаны для профессиональных геймеров и любителей игр, которым важна высокая производительность и плавность работы.

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Все три модели мониторов оснащены OLED-дисплеями и высокочастотной обновляемой частотой, что обеспечивает плавное и безразрывное отображение. Они также поддерживают технологию NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, которые устраняют заикание, мерцание и призраки на экране. Благодаря истинной 10-битной глубине цвета и широкому цветовому охвату, эти мониторы создают кинематографическое изображение с высокой контрастностью и яркими цветами.

Модель Predator X27U F3 представляет собой 27-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560x1440) и частотой обновления 480 Гц. Он поддерживает подключение к консолям и ПК и имеет порт Type-C и два порта HDMI 2.1. Predator X32 X3 является 31,5-дюймовым монитором с разрешением 4K UHD (3840x2160) и частотой обновления 240 Гц. Этот монитор позволяет геймерам выбирать между различными частотами обновления и разрешениями в зависимости от потребностей игры. Predator X34 X5 имеет массивный изогнутый дисплей и предлагает дисплей UWQHD (3440x1440) с частотой обновления 240 Гц.

Все мониторы оснащены регулировкой угла наклона, поворота и высоты, а также встроенными динамиками и KVM-переключателем. Они также имеют механизмы защиты OLED-экрана для увеличения срока службы и сохранения качества изображения. Эти мониторы идеально подходят для длительных игровых сессий и обладают функциями, которые предотвращают усталость глаз.