В серии TUF GAMING ALLIANCE будет использоваться активная система охлаждения с двумя вентиляторами, для обеспечения стабильности и производительности.

Компания GeIL, специализирующаяся на производстве памяти, представит новые и улучшенные продукты на выставке COMPUTEX 2024. Одной из главных новинок будет серия EVO V и память TUF GAMING ALLIANCE, оснащенные активной системой охлаждения с двумя вентиляторами, что обеспечит оптимальную стабильность и производительность. Кроме того, компания также повышает стабильность и надежность памяти с помощью чипов CKD (Client Clock Driver) в продуктах CUDIMM и CSODIMM.

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Серия GeIL TUF GAMING ALLIANCE MEMORY отличается конструкцией Active Dual Fan Cooling System, что обеспечивает эффективное охлаждение и поддерживает стабильность и производительность даже в сложных условиях. Компания также предлагает пользователям выбор продукта с RGB SKU без вентиляторов. Обе модели будут представлены на выставке COMPUTEX 2024.

Продукты CUDIMM и CSODIMM, использующие чип CKD, разработаны для поддержки будущей платформы DDR5. Благодаря улучшенной целостности сигнала, они обеспечивают большую стабильность и надежность в сравнении с предыдущими моделями. В начале компания планирует выпустить продукты с тактовой частотой DDR5 6400 МТ/с, а в конце года расширить ассортимент до высокоскоростных разогнанных SKU.

Модули CAMM2 и LPCAMM2, являющиеся развитием SODIMM, идеально подходят для мобильных приложений, таких как ультратонкие ноутбуки, планшеты и встраиваемые системы, благодаря своему низкому энергопотреблению и легкому дизайну.

Память большой емкости является важным компонентом для ПК с искусственным интеллектом и серверных приложений. Компания GeIL предлагает продукты с большой емкостью, такие как комплект игровой памяти 2x32 ГБ и регистровые модули DIMM 4 x 32 ГБ / 8 x 32 ГБ.