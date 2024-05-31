Чтобы проверить прочность 11-дюймового M4 iPad Pro, его также подвергли тесту, и хотя он противостоял дольше, он всё равно сломался.

Канал на YouTube под названием JerryRigEverything провел тест на изгиб меньшего 11-дюймового iPad Pro M4 от Apple. Этот планшет оказался сложнее сломать в сравнении с более крупной версией, однако у него все равно есть слабое место, которое обнаружили во время тестирования. 13-дюймовый M4 iPad Pro уже провалил тест на изгиб из-за его тонкости, и хотя в центре установлен кожух для защиты, этого не хватило, чтобы предотвратить повреждения. Канал решил проверить, как справится более компактная версия 11-дюймового iPad Pro M4, и хотя она показала большую стойкость, она все равно сломалась в том же месте.

реклама

Кроме того, 11-дюймовый M4 iPad Pro имеет еще одно слабое место. В отличие от более крупной версии, он толще и должен быть менее уязвимым к изгибанию; однако, в этом случае, тонкость является компромиссом в прочности. В тесте на изгиб, планшет сильно прогибается, но не получает катастрофических повреждений. Однако после некоторого времени он ломается в месте, где находится один из микрофонов, но это не тот же участок, где располагается порт USB-C.





После повторного сгибания, планшет ломается именно в этом слабом месте, что подразумевает, что Apple должна произвести дополнительные улучшения в этой области. Видео также демонстрирует, что планшет обладает "позвоночником", повышающим прочность, но в основном это единственное изменение, которое можно увидеть.

В конечном счете, владельцам 11-дюймового M4 iPad Pro маловероятно, что при обычном использовании планшет сломается таким образом, так как для этого потребуются значительные усилия. Однако стоит отметить, что в некоторых ситуациях гибкость планшета может стать проблемой, и Apple может рассмотреть необходимость улучшений в этом аспекте.