Игра Fallout 76, разработанная Bethesda Game Studios, достигла отметки в 20 миллионов игроков, превысив число в 17 миллионов на декабрь 2023 года.

Bethesda Game Studios объявила, что Fallout 76 достигла отметки в 20 миллионов игроков. Это больше, чем в декабре 2023 года, когда количество игроков составляло 17 миллионов. Режиссер и исполнительный продюсер Тодд Говард заметил, что Fallout 76 поднялась на 8-е место в апрельском чарте продаж в США. Он также отметил, что число игроков выросло в 4-6 раз, что является уникальным моментом в истории Bethesda.

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Говард выделил роль хорошо сделанных персонажей, в успехе серии Fallout. Он подчеркнул, что персонажи нашли отклик у зрителей и что у историй в мире Fallout еще много продолжения. В интервью Говард также отметил, что Bethesda планирует создание новых игр в серии Fallout. Он не разглашал подробности, но подтвердил, что у команды есть планы на будущее.

Кроме того, Fallout 76 скоро получит обновление карты, Skyline Valley, которое будет бесплатным для игроков. Обновление также внесет изменения в баланс боевых столкновений с некоторыми существами и улучшит откат урона от оружия на расстоянии. Это позволит игрокам насладиться новыми приключениями и улучшенным геймплеем.



