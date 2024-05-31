Эта плата обладает двумя портами USB4 и множеством функций, что делает ее самой доступной платформой нового поколения AM5.

Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату B650E AORUS PRO X USB4 с интерфейсом USB4. Эта плата оснащена двумя портами USB4, обеспечивающими скорость передачи данных до 40 Гбит/с на каждый порт с поддержкой процессоров Ryzen. В отличие от Thunderbolt 4, который делит пропускную способность между данными и видео, USB4 полностью использует пропускную способность для передачи данных. Кроме того, плата предлагает подключение к Wi-Fi 7 с помощью антенны GIGABYTE Ultra-High Gain и 2,5 GbE LAN.

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B650E AORUS PRO X USB4 также имеет несколько эксклюзивных инновационных решений для DIY. Новая зона отладки объединяет светодиодные индикаторы отладки и кнопки управления для удобного и организованного процесса поиска и устранения неисправностей. Конструкция WIFI EZ-Plug объединяет штекеры антенн Wi-Fi в один адаптер, упрощая установку. Защелка PCIe EZ-Latch Plus обеспечивает безвинтовую установку видеокарт PCIe, а M.2 EZ-Latch Click и M.2 EZ-Latch Plus позволяют устанавливать твердотельные накопители M.2 и радиаторы без использования инструментов. Пользователи также могут наслаждаться обновленным UC BIOS с переработанным пользовательским интерфейсом и панелью быстрого доступа.

B650E AORUS PRO X USB4 имеет полностью цифровую 16-фазную схему с высокими SPS на фазу, благодаря чему способна раскрыть всю мощность процессоров AMD Ryzen. Улучшенная тепловая конструкция позволяет плате эффективно отводить тепло, даже при работе в многозадачных или требовательных к ресурсам приложениях.