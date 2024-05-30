Компания MediaTek разрабатывает Dimensity 9400 с использованием передового техпроцесса 3-нм второго поколения от TSMC, что должно дать чипсету высокую производительность и энергоэффективность

Китайский производитель смартфонов Vivo планирует выпустить свой новый флагманский телефон под названием Vivo X200, который будет оснащен процессором Dimensity 9400 от MediaTek. Это будет первый телефон от Vivo, который будет использовать новое поколение чипсета от MediaTek. Известно, что Vivo имеет тесные отношения с MediaTek, и в прошлом компании уже сотрудничали при выпуске других моделей телефонов на базе процессоров Dimensity.

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Пока нет подробной информации о технических характеристиках Vivo X200, за исключением наличия перископического зум-объектива и более емкого аккумулятора. Новый процессор Dimensity 9400 от MediaTek будет выпущен в конце этого года и будет использовать 3-нм техпроцесс второго поколения от TSMC, что придаст ему повышенную производительность и энергоэффективность. Следует отметить, что новые флагманы Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm также ожидаются в этом году и будут конкурировать с Dimensity 9400 и другими процессорами.

Однако некоторые инсайдеры указывают на возможность более высокого энергопотребления процессора Dimensity 9400, поэтому Vivo X200 может быть оснащен более емким аккумулятором. Чтобы справиться с высоким потреблением энергии, флагманы Snapdragon 8 Gen 4, также будут оснащены батареями большой емкости. Ожидается, что все эти новые процессоры будут стремиться превзойти друг друга в плане производительности, и потому емкие батареи станут необходимыми для обеспечения длительного времени работы телефонов.