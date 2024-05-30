AMD Ryzen 9000 будут основаны на новейших ядрах Zen 5 и придут на замену Ryzen 7000.

Процессоры AMD Ryzen 9000 для настольных ПК ожидаются на рынке в июле и будут представлены в вариантах с 16, 12, 8 и 6 ядрами на основе архитектуры Zen 5. Ожидается, что новые процессоры обеспечат повышение производительности в многопоточных рабочих нагрузках, а также более высокий IPC. Предполагается, что AMD сохранит брендинг Ryzen 9000 и предложит следующие модели: Ryzen 9 9950X (16-ядерный), Ryzen 9 9900X (12-ядерный), Ryzen 7 9700X (8-ядерный) и Ryzen 5 9600X (6-ядерный).

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Помимо этого, процессоры AMD Ryzen 9000 будут совместимы с новыми платформами AM5, которые также будут представлены вместе с процессорами на выставке Computex 2024. Ожидается, что розничная продажа процессоров начнется в июле, что помещает их впереди процессоров Arrow Lake от Intel, которые планируется выпустить в конце третьего или начале четвертого квартала 2024 года.

AMD также обещает поддерживать сокет AM5 для настольных ПК до 2025 года, что означает, что новые процессоры Ryzen 9000 станут вторым семейством AM5 для настольных ПК. На данный момент все ведущие производители материнских плат выпустили обновленные BIOS для поддержки грядущих процессоров Ryzen на платформе AM5. Также говорится о приросте IPC на уровне около 10% и возможности достижения прироста производительности до 40% в некоторых конкретных рабочих нагрузках.

Кроме того, AMD обещает повышенную производительность и эффективность, а также интегрированные оптимизации искусственного интеллекта и машинного обучения в архитектуру ядра Zen 5. Более подробная информация о процессорах AMD Ryzen 9000 ожидается в ближайшие дни, включая ключевую презентацию от компании и информацию о мобильных APU Ryzen AI 300.