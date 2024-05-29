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ddr22
HP Series 7 Pro Monitor 738pu предлагает соотношение сторон 24:10 и Thunderbolt 4
Монитор построен на базе 8-битной + FRC IPS Black панели с контрастностью 2000:1 и яркостью 400 нит.

Монитор HP Series 7 Pro Monitor 738pu предлагает необычное соотношение сторон 24:10, которое можно рассматривать как 12:5. Он имеет разрешение 3840 x 1600 на 37,5-дюймовой панели. Монитор основан на 8-битной + FRC IPS Black панели с коэффициентом контрастности 2000:1 и яркостью 400 нит. Он поддерживает 98% цветового охвата DCI-P3 и имеет время отклика 5 мс. Однако частота обновления составляет 60 Гц, и он не поддерживает HDR, хотя имеет сертификацию DisplayHDR 400, что означает ограниченную поддержку HDR.

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В отношении подключений, HP обеспечил 738pu широким набором портов, включая HDMI 2.0, DisplayPort, Thunderbolt 4 с поддержкой 100 Вт USB PD и DP 1.4, USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой 65 Вт USB PD и DP 1.4 Alt Mode, Thunderbolt 4 для последовательного соединения, и пять портов USB 3.2 Gen 2 Type-A. Монитор также имеет порт Gigabit Ethernet и встроенные динамики с поддержкой DTS Virtual:X и KVM, но не имеет гнезда для наушников, микрофона и встроенной камеры. Он поддерживает функцию "картинка за картинкой" и настраиваемую подставку.

Монитор HP Series 7 Pro Monitor 738pu запитывается через встроенный блок питания и может потреблять до 318 Вт в полной нагрузке. Цена на монитор составляет 1 249 долларов США.

Некоторые пользователи выражают разочарование в стоимости и возможностях монитора. Они отмечают, что разрешение 3840 x 1600 при плотности пикселей 110 ppi не является оптимальным. Они также жалуются на ограниченную частоту обновления и отсутствие поддержки 10-битного цвета. Кроме того, некоторые пользователи считают, что цена на монитор слишком высока.


#hp series 7 pro monitor 738pu
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