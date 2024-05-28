В трейлере использованы образы и события из этого времени.

Call of Duty: Black Ops 6 официально подтверждено как продолжение серии Black Ops и действие игры будет происходить в 90-е годы во время войны в Персидском заливе. Новый тизер-трейлер подтверждает эти сведения и показывает образы и события из 90-х годов, такие как Билл Клинтон и Джордж Буш, а также фрагменты войны в Персидском заливе и намеки на Саддама Хусейна.

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Ожидается, что игра будет доступна на разных платформах, включая PlayStation и консоли последнего поколения, и возможно, что она также будет доступна через программу Game Pass. Официальный релиз игры пока не объявлен, но первый реальный взгляд на нее будет представлен на выставке Xbox Games Showcase от Microsoft, которая состоится 9 июня.





Большое внимание вокруг нового выпуска Call of Duty приковано к возвращению ключевого персонажа, который был назван в тизере, но его роль и вклад в игру пока неизвестны.

Также в трейлере присутствует конспирологический оттенок, свойственный серии Black Ops.



