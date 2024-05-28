Ожидается, что эта модель будет иметь более высокую цену из-за стоимости чипсета.

По слухам, Xiaomi тестирует новую модель Redmi K80 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 4. Xiaomi всегда была партнером Qualcomm и первой компанией, представляющей свои флагманские устройства с премиальными чипсетами. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет выпущен в октябре 2024 года, и Xiaomi планирует использовать этот процессор в своих высококлассных предложениях.

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Также ожидается, что в 2025 году появятся более доступные модели, оснащенные Snapdragon 8 Gen 4, которые могут называться K80 Pro. В то время как некоторые спецификации предстоящего телефона уже известны, информация о его цене пока не разглашается. Существует вероятность, что цена на новый флагманский телефон Redmi K80 Pro может быть выше, чем у предыдущей модели, оснащенной Snapdragon 8 Gen 3, так как новый процессор является более дорогим.

В отношении спецификаций смартфона K80 Pro, известно, что устройство будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержку 120-ваттной быстрой зарядки. Xiaomi, как правило, устанавливает доступную цену на свои устройства, но в случае нового флагмана с процессором Snapdragon 8 Gen 4, она может вынуждена увеличить цену, чтобы компенсировать дорогой чипсет.