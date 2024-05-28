Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Dragon Quest 3 HD выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC
Ремейк Dragon Quest III был официально представлен в 2021 году и планировался для выпуска на консолях.

Компания Square Enix объявила о выпуске HD-ремейка Dragon Quest 3 на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. HD-2D-ремейк был официально представлен в прошлом году в рамках празднования 35-летия франшизы, однако дополнительные подробности о проекте не были представлены. Игра, изначально выпущенная в 1988 году для NES, была переиздана на разных платформах, включая SNES, GBA, Nintendo Wii и мобильные устройства. 

реклама

HD-2D-ремейк - это визуальный стиль, используемый в последних играх Square Enix, включая Octopath Traveler и Triangle Strategy. Он придает пиксельным фонам игры ощущение трехмерности благодаря добавлению 3D-эффектов. Разработка подобных игр является дорогостоящей. Продюсер Томоя Асано отметил, что HD-2D стиль хорошо подходит для игр, которые хочет выпустить Square Enix, и возможно, другим компаниям будет сложно скопировать его.

Команда разработчиков передала информацию для новых команд, и если какой-то способ выражения использовался в предыдущей игре, он может быть использован и в новых проектах.

#dragon quest 3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
+
Маск заявил, что всё современное оружие, управляемое человеком, "устаревшее"
2
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
3
Sky News: Россия наращивает производство артиллерийских снарядов в 3 раза быстрее союзников Украины
+
TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
8
Германские ученые создали альтернативный стеклу самоочищающийся метаматериал
2
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
Стали известны подробности о новой игре DOOM: The Dark Ages
2
Lenovo выпустила настольные ПК Legion 7000K с мобильными процессорами Intel Core 14 класса HX
+
Lenovo Legion Blade 7000K MoDT выходит в продажу с Core i9-14900HX и RTX 4070 Ti SUPER
+
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
6
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
Rapidus столкнётся с логистическими трудностями при организации выпуска 2-нм чипов в Японии
+
Электромобили сильнее загрязняют воздух из-за усиленного износа шин
7
Глава МИД Польши: Европа не просто разоружилась, она деиндустриализировалась в оборонной сфере
1
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Lidovky: Российские войска продвигаются на Украине "как каток"
+

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
25
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
317
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
48
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
3
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
5

Сейчас обсуждают

Хвост ушастый
03:28
Пчелы против меда. Пятачок, неси ружье.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
nukemall
03:01
Я так понимаю 7500F в этом тесте без включения PBO, а оное даёт заметную прибавку.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
AggroShkolyar
02:56
А он хардварным разве не бывает?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Макс Баженов
02:56
Столько разговоров о грядущем дефиците электроэнергии из-за ИИ. И тут такое.
Microsoft разработала версию чат-бота Copilot для Telegram
Валерий Агапов
02:52
По уровню жизни РФ на 67 -м в мире, там же по ВВП на 1 чел. и т.д. Вот по природным ресурсам на 1-м, США на 2-м в 2 раза меньше. Пенсия в РФ $200, зарплата $500. За время "перестройки" за кордон ушли ...
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Дамир Латыпов
02:40
Хвалебные оды Intel? На overclockers? Как так? Этого не может быть!
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Александр Иванов
02:28
Ну 12400ф сосет на ддр4, тут явно результаты с ддр5. Потому что с ддр4 он как райзен 5600х. Мало кто будет покупать 12400ф и ддр5
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
N1ghtwish
02:25
"могу поставить 9800Х3Д " = "Попугаедрочество"
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
N1ghtwish
02:23
У меня сейчас 12400 и 7500F. 7500F однозначно быстрее, но до 12400@5GHz он не дотягивает, за исключением BF1, в 1й батле 7500F какие-то чудеса творит, 240фпс против 360фпс (это в сингле), а в мультипл...
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Хвост ушастый
02:22
Попугаедрочество, АМ5 новый сокет и платятся деньги за этот факт. Если я смогу поставить 9800Х3Д в мамку 12400ф, тогда и куплю его, или 12400 идет лесом.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем