Ремейк Dragon Quest III был официально представлен в 2021 году и планировался для выпуска на консолях.

Компания Square Enix объявила о выпуске HD-ремейка Dragon Quest 3 на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. HD-2D-ремейк был официально представлен в прошлом году в рамках празднования 35-летия франшизы, однако дополнительные подробности о проекте не были представлены. Игра, изначально выпущенная в 1988 году для NES, была переиздана на разных платформах, включая SNES, GBA, Nintendo Wii и мобильные устройства.

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HD-2D-ремейк - это визуальный стиль, используемый в последних играх Square Enix, включая Octopath Traveler и Triangle Strategy. Он придает пиксельным фонам игры ощущение трехмерности благодаря добавлению 3D-эффектов. Разработка подобных игр является дорогостоящей. Продюсер Томоя Асано отметил, что HD-2D стиль хорошо подходит для игр, которые хочет выпустить Square Enix, и возможно, другим компаниям будет сложно скопировать его.

Команда разработчиков передала информацию для новых команд, и если какой-то способ выражения использовался в предыдущей игре, он может быть использован и в новых проектах.