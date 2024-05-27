Компания Gigabyte анонсировала материнскую плату следующего поколения Z890 AORUS Xtreme, которая будет совместима с процессорами Intel Arrow Lake-S.

Компания Gigabyte анонсировала новую материнскую плату следующего поколения Z890 AORUS XTREME, которая будет поддерживать процессоры Intel Arrow Lake. Этот анонс был сделан в преддверии выставки Computex. Gigabyte является первой компанией, которая представила свое новое решение, основанное на грядущих процессорах Arrow Lake-S от Intel.

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Тизер, опубликованный в социальных сетях AORUS, предоставляет мало информации о материнской плате, но можно сделать вывод, что она предназначена для использования с будущими чипами Intel. В официальном тизере компания Intel использовала термин "AI TOP", что совпадает с недавними слухами о серии AORUS Z890. Ожидается, что Gigabyte выпустит различные материнские платы с поддержкой искусственного интеллекта (AI) в рамках линейки Z890, включая модели AORUS Xtreme и AORUS Master.

В прошлом году Gigabyte AORUS выпустила материнскую плату Z790 AORUS Xtreme X с передовыми технологиями, включая 27-фазное питание и поддержку высоких скоростей оперативной памяти DDR5. Ожидается, что AORUS поднимет планку еще выше с новой материнской платой Z890 AORUS Xtreme, которая будет совместима с новыми процессорами Arrow Lake-S на сокете LGA 1851.