RX 7650M XT будет интегрирован во внешнее устройство eGPU и будет представлять собой модель среднего уровня в мобильной линейке RDNA 3.

AMD планирует выпустить новую графическую карту Radeon RX 7650M XT в июле 2024 года. Хотя не были раскрыты конкретные детали о характеристиках нового GPU, ожидается, что он будет небольшим улучшением по сравнению с текущей моделью Radeon RX 7600M XT.

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Информация о новом GPU была получена от компании AOOSTAR, специализирующейся на мини-ПК. Согласно сообщению на их сервере Discord, AMD планирует представить Radeon RX 7650M XT в июле и использовать его в своем предстоящем продукте. Этот новый мобильный GPU будет представлен в решении "eGPU", что означает, что он будет использоваться во внешнем устройстве, похожем на ONEXGPU от OneXPlayer.

Намерения AMD в отношении нового графического процессора среднего уровня не ясны. Возможно, они планируют предложить более бюджетный вариант для потребителей или ориентируются на рынок внешних GPU. В настоящее время AMD отстает от NVIDIA в сегменте мобильных GPU, и этот новый продукт может помочь компании сократить этот разрыв.

Пока неизвестны технические характеристики Radeon RX 7650M XT, но можно предположить, что он не сильно отличится от предыдущей модели. Ожидается, что новый GPU может иметь повышенные тактовые частоты или незначительные улучшения производительности. Более подробная информация о новом продукте может быть раскрыта на выставке Computex.