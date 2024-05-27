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ddr22
MONTECH представила системы жидкостного охлаждения HyperFlow ARGB
СЖО HyperFlow ARGB оборудованы помпой с высокой скоростью вращения, алюминиевым радиатором и 120-мм вентиляторами.

Бренд MONTECH представил свои новые системы жидкостного охлаждения серии HyperFlow ARGB AIO. Эти СЖО обеспечивают эффективное охлаждение процессоров Intel и AMD, благодаря помпе со скоростью вращения 3100 об/мин, алюминиевому радиатору толщиной 27 мм и вентиляторам Metal Pro 12. Предустановленные вентиляторы, термопаста и короткий кабель упрощают установку и прокладку кабелей. СЖО доступны в черном и белом цветах и имеют гарантию на 6 лет. Цена версии 240 мм составляет $84,90, а версии 360 мм - $95,90.

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Водяная помпа HyperFlow обеспечивает эффективное охлаждение компонентов системы и может похвастаться максимальной скоростью вращения 3100 об/мин. Помпа имеет стильный внешний вид и низкий уровень шума. Алюминиевый радиатор толщиной 27 мм с 20 ребрами на дюйм обеспечивает оптимальную мощность охлаждения, а его тонкий профиль экономит место в системе.

Вентилятор Metal Pro 12 ARGB имеет современные улучшенные лопасти и гидродинамический подшипник, что гарантирует мощный воздушный поток и надежную работу. Он оснащен коротким кабелем для удобной установки и подключения кабелей. Благодаря разъемам PWM и ARGB 5V, вентилятор легко интегрируется в систему.

Некоторые пользователи выражают свою озабоченность, касательно истечения срока действия патента Asetek на дизайн кулеров. Они отмечают, что производители станут свободнее в создании новых и инновационных кулеров, если патентные споры исчезнут. Иначе, пользователи могут видеть повторение уже существующих устройств без особых улучшений.

#montech
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