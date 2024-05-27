Европейский бренд компьютерной памяти Goodram представил новую серию твердотельных накопителей IRDM Pro Nano M.2-2230 для портативных игровых консолей.

Goodram представила новую серию твердотельных накопителей под названием IRDM PRO NANO M.2-2230. Эти устройства разработаны для портативных игровых консолей и обладают высокими показателями производительности и надежности. Благодаря использованию компонентов и технологии PCIe NVMe Gen 4 x4, эти накопители достигают скорости чтения до 7300 МБ/с и записи до 6000 МБ/с, что обеспечивает быструю загрузку игр и приложений. Такая производительность также полезна для обработки больших файлов и требовательных приложений. Накопители IRDM PRO NANO доступны в емкостях от 512 ГБ до 2 ТБ, что делает их идеальным выбором для владельцев портативных консолей и профессионалов, нуждающихся в большом объеме хранения данных.

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Особенностью новых накопителей является высокий показатель TBW (Total Bytes Written), который достигает 1200 ТБ. Это означает, что эти диски могут хранить и обрабатывать огромное количество данных в течение долгого времени без ухудшения производительности. IRDM PRO NANO также обладает высокой долговечностью, что делает их надежным выбором для пользователей, которые часто записывают данные на накопитель.

«SSD IRDM PRO NANO - это не только накопитель, но и грамотный ответ на потребности рынка мобильных устройств, где важны скорость, компактность и надежность», - говорит Веслав Вильк, генеральный директор Wilk Elektronik SA. «Данные накопители разработаны с учетом потребностей мобильных геймеров, которые не хотят компромиссов между производительностью и мобильностью своих устройств».

Компания предлагает пятилетнюю гарантию на накопители IRDM PRO NANO, что подчеркивает их долговечность и качество. С помощью передового контроллера и технологий управления температурой, эти накопители обеспечивают стабильность и надежность даже при интенсивном использовании.