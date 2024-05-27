Устройство обладает поддержкой интерфейса USB4, выделенным слотом M.2 и другими функциями.

Компания BoostR выпустила внешнюю GPU, которая оснащена графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT. Это устройство поддерживает интерфейс USB4, имеет выделенный слот M.2 и предлагает ряд других особенностей. Рынок портативных игровых устройств постоянно растет, поэтому продукты eGPU становятся все более популярными, так как они позволяют потребителям улучшить вычислительные возможности своих систем.

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BoostR eGPU оснащен графическим процессором AMD Radeon RX 7600M XT, который имеет вычислительные блоки, шейдерные блоки, кэш Infinity, память GDDR6 и максимальную тактовую частоту 2615 МГц. Устройство имеет TDP от 75 до 120 Вт и оснащено технологией охлаждения с паровой камерой и медным радиатором для эффективного отвода тепла. Кроме того, у него есть выделенный слот M.2, который позволяет пользователю хранить данные до 4 ТБ.

BoostR eGPU имеет порт USB4, два интерфейса DisplayPort и HDMI, а также порт OCulink для подключения к различным устройствам. Он представляет собой интересное решение для потребителей и конкурирует с другими альтернативами на рынке. Устройство находится на стадии краудфандинга, поэтому покупателям следует быть осторожными. Цена BoostR eGPU составляет 499 долларов, что справедливо с учетом его возможностей.

Интересно отметить, что ETA Prime уже провел обзор продукта, подробно рассказав о нем и проведя бенчмаркинг.



