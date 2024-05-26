В результате этого сотрудничества, TSMC будет заниматься массовым производством Tensor G5 для Google.

Согласно последней информации, Google будет сотрудничать с TSMC для производства своего предстоящего чипсета Tensor G5, который будет использоваться в линейке смартфонов Pixel 10. На основании данных, предоставленных в общедоступной торговой базе данных, видно, что Google заключила соглашение с TSMC. В базе данных была найдена декларация о доставке образца Tensor G5 от Google, хотя сам термин "Tensor G5" не упоминается. Судя по кодовому названию LGA, которое связано с G5, можно сделать вывод, что это образец чипсета, который еще находится в ранней стадии разработки.

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На основании информации в декларации, объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, что говорит о наличии большого объема памяти в смартфонах Pixel 10. Отправитель образцов указан как подразделение Google на Тайване, а в качестве импортера указана компания Tessolve Semiconductor в Индии. Так как Tessolve специализируется на проверке и тестировании полупроводников, можно предположить, что Google отправила образцы в эту компанию для проверки, а не в Samsung. Возможно, такой выбор был сделан с тем, чтобы сэкономить деньги, а также потому что Google с уверенностью может полагаться на надежность услуг Tessolve.

Хотя презентация Tensor G5 от Google ожидается только через несколько месяцев, появление этих данных свидетельствует о серьезной работе над его разработкой. Это также первый раз, когда Google обратился к TSMC для массового производства своего собственного чипсета. Это сотрудничество может стать важным шагом для Google в создании экосистемы на основе собственных технологий.