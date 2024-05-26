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ddr22
Call of Duty: Black Ops 6 выйдет в конце октября 2024 года
Activision представит больше подробностей о Call of Duty: Black Ops 6 на специальной трансляции Black Ops 6 Direct после Xbox Showcase от Microsoft.

Activision официально анонсировала Call of Duty: Black Ops 6 и объявила, что игра будет доступна не только на платформах последнего поколения, но и на PlayStation 4 и Xbox One. Это означает, что игроки, которые не обновили свои консоли, смогут в полной мере насладиться новой частью серии Black Ops. На текущий момент, на игры для консолей прошлого поколения уже доступны предзаказы, и магазин GameStop уже принимает предварительные заказы на игру для PS4.

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Дата выхода Black Ops 6 намечена на конец октября 2024 года, как сообщило издание The Verge. Пока что конкретная дата не объявлена, но можно предположить, что релиз игры состоится 25 октября. Больше информации о выходе игры ожидается на специальной трансляции Black Ops 6 Direct, которая пройдет после Xbox Showcase от Microsoft 9 июня. Microsoft обещает показать глубокий обзор следующей части любимой франшизы, включая игры от Activision, Blizzard, Bethesda и Xbox Game Studios.

Некоторые игроки высказывают своё разочарование и упрекают Activision в пустой трата времени на разработку игры для старых консолей, учитывая их ограниченные возможности.

#call of duty: black ops 6
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Call of Duty: Black Ops 6 станет продолжением франшизы в 2024 году
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Call of Duty: Black Ops 6 выйдет в конце октября 2024 года
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