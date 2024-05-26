Получение заказов на HBM от NVIDIA является важной частью развития подразделения памяти компании Samsung.

Память HBM3E от Samsung не прошла квалификацию NVIDIA из-за проблем с нагревом и энергопотреблением. Несколько недель назад появились новости о недостатках в процессах HBM от Samsung, а Reuters подтвердил, что у Samsung есть проблемы с эффективностью и квалификацией своих HBM-продуктов. Это стало серьезным ударом для Samsung, так как получение заказов на HBM от NVIDIA является важной частью их планов по развитию подразделения памяти. Однако Samsung заявил, что проблемы с квалификацией не соответствуют действительности и что они работают над оптимизацией своих продуктов.

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Хотя это развитие событий является ударом для HBM-продуктов Samsung, это не означает, что процесс Samsung несовершенен. Они поставляли память HBM3 для ускорителя Instinct MI300X компании AMD. Сначала предполагалось, что неудача в тестах связана с высокими требованиями партнеров NVIDIA, таких как SK Hynix, а некоторые считали, что TSMC не желает видеть Samsung в цепочке поставок. Однако пока ситуация неопределенная, и нельзя делать поспешных выводов.