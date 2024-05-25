Это первая игра для консолей, поддерживающая эту технологию.

Студия Ascendant Studios выпустила обновление для игры Immortals of Aveum, которое включает поддержку технологии AMD FSR 3 на консолях. Это стал первым случаем, когда консольная игра поддерживает технологию генерации кадров. Не только консольная версия получила обновление, но и версия для ПК была улучшена с целью повышения качества и производительности.

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Технология AMD FSR 3 использует временное повышение разрешения в сочетании с генерацией кадров для обеспечения более плавной частоты кадров в играх, поддерживающих эту технологию. Версия AMD FSR 3 для ПК была обновлена до новой, более совершенной версии, которая улучшает визуальное качество и производительность апскейлинга.

Обновление Immortals of Aveum также улучшает поддержку переменной частоты обновления (VRR) на всех платформах, для улучшения проблем с частотой кадров. Также добавлена поддержка дисплеев с высоким динамическим диапазоном (HDR) на ПК.

Остается вопросом, станет ли Immortals of Aveum первой из нескольких консольных игр, поддерживающих AMD FSR 3. Ответ на этот вопрос будет зависеть от качества реализации технологии в игре, которое пока остается невыясненным.