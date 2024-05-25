Новый iPad mini будет оснащен чуть более крупным 8,7-дюймовым дисплеем и не будет иметь технологии ProMotion, но будет использовать однослойную LTPS-панель.

Apple разрабатывает OLED-дисплей для iPad mini, который будет выпущен в 2026 году. Этот новый дисплей будет иметь немного больший размер - 8,7 дюйма, и будет оснащен однослойной LTPS-панелью, а не двухслойной LTPO OLED-панелью, как у моделей iPad Pro. В то время как iPad mini признан более бюджетной моделью, он может стать идеальным выбором для многих пользователей благодаря новому OLED-дисплею. Однако ожидается, что в устройстве не будет функции ProMotion, и пока неясно, возможны ли какие-либо другие инновации в будущем.

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Ожидается, что Samsung будет поставлять OLED-панели для нового iPad mini, так как компания уже поставляет тандемные OLED-панели для моделей iPad Pro. Слухи говорят, что разработка образцов начнется в будущем году, а массовое производство начнется во второй половине 2025 года. Ожидается, что новый iPad mini будет иметь увеличенный размер дисплея с уменьшенным ободком устройства.

iPad mini с OLED-дисплеем может быть оснащен процессором Apple на основе 2-нм архитектуры TSMC, что повысит его производительность и эффективность. Отмечается, что эта новая модель может быть выпущена в 2027 году, год позже, чем ожидается релиз iPad Air с OLED-дисплеем.



