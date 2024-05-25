Обновление игры Stellar Blade для PS5 добавляет новый режим Boss Challenge, в котором игрокам предстоит сразиться с 19 боссами из базовой игры.

Игра Stellar Blade для PlayStation 5 получила свое первое обновление после выпуска. В новом обновлении добавлен режим Boss Challenge, в котором игрокам предстоит сразиться с 19 боссами из основной игры. В режиме Boss Challenge можно использовать собственное снаряжение или выбрать один из предустановленных наборов. После завершения боя, результаты анализируются, и игроки могут сравнить свои навыки с друзьями. Также в обновление добавлены новые наряды, включая костюм Neurolink Suit и пару нанокостюмов "Куноичи".

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Некоторые игроки заметили, что после патча "День 1" некоторые костюмы претерпели незначительные изменения. Некоторые игроки назвали эти изменения "цензурой". Разработчики игры утверждают, что изменения были всего лишь художественными доработками, а не цензурой. Тем не менее, обновление также добавляет еще несколько вызывающих споры нарядов, которые, по сути, являются оригинальными версиями измененных нарядов.

Помимо этого, в обновлении 1.003 исправлены ошибки, такие как неиграбельные участки и невыдача трофеев. Также добавлены новые функции, такие как автоматическое включение при выходе из режима стрельбы и возможность всегда показывать компас в HUD. Увеличен лимит времени на прохождение головоломок, а также внесены улучшения в управление и баланс игры.



