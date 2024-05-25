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ddr22
Для Warhammer 40000: Rogue Trader анонсировано DLC Void Shadows
Это расширение предложит игрокам 15 часов нового контента, включая новых врагов, архетипы, исторический контент, компаньона и локации.

Ожидается, что DLC-расширение под названием Void Shadows для Warhammer 40,000: Rogue Trader будет выпущено в августе 2024 года. Это DLC добавит в игру 15 часов нового контента, включая нового врага, дополнительные архетипы, исторический контент, нового компаньона, ассасина культа смерти Кибеллу, новых членов экипажа и новые локации. Весь контент будет интегрирован в основную кампанию игры, что позволит игрокам использовать нового компаньона и новые архетипы в базовых квестах.

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Warhammer 40,000: Rogue Trader - это масштабная cRPG с огромным количеством контента. Она представляет вселенную Warhammer 40,000, созданную Games Workshop, и хотя игра делает все возможное, чтобы приветствовать новичков, некоторые механики и отсутствие инноваций могут разочаровать некоторых игроков. Однако, благодаря любви к сеттингу, проявленной в каждом аспекте игры, Warhammer 40,000: Rogue Trader является одной из лучших игр, основанных на вселенной Warhammer 40,000.

Несмотря на некоторые недостатки, игра является добротной тактической пошаговой ролевой игрой, которая может принести много часов удовольствия. Ошибки и некоторые разочаровывающие механики могут ограничить привлекательность игры за пределами фанатов Warhammer 40,000 и Owlcat Games. Warhammer 40,000: Rogue Trader уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

В комментариях пользователи выражают желание видеть полную озвучку, высказывают намерение приобрести игру в день релиза и указывают на наличие ошибок в игре.

#warhammer 40000: rogue trader
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