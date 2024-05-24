Z790 Project Zero Plus оснащена памятью DDR5 CAMM2, что позволяет уменьшить размер и достичь высокой скорости.

Компания MSI, производитель материнских плат для настольных ПК, представила новую материнскую плату Z790 с поддержкой памяти DDR5 CAMM2. Материнская плата Z790 Project Zero Plus оснащена новой и уникальной памятью DDR5 CAMM2, которая обеспечивает высокую скорость и уменьшенный размер. Этот продукт разработан совместно с Kingston, и в нем использован прототип модуля Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 для демонстрации эффективности изменения типа памяти.

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Недавно разработки, связанные с памятью CAMM2 для настольных компьютеров, достигли нового уровня, и JEDEC объявила о планах внедрения данного типа памяти в настольные ПК. Новые модули CAMM2 следующего поколения будут иметь на борту DDR6 и LPDDR6 со скоростью свыше 20 000 МТ/с, что привлекает внимание производителей памяти, таких как Micron, Samsung и SK hynix.

Хотя анонсированный продукт MSI Z790 Project Zero Plus на данный момент является концептом, ожидается, что память типа CAMM2 станет широко распространенной в будущем. Несмотря на то, что модули прикручиваются к материнской плате, что может считаться неудобным по сравнению с существующим механизмом защелкивания, будущие версии памяти CAMM2 DDR5 и LPDDR5, вероятно, избавятся от этой необходимости использовать винты. Если производители смогут предложить адекватные скорости и качество, CAMM-решения могут потенциально заменить традиционные модули DIMM.