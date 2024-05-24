Материнская плата с чипом Snapdragon X Elite имеет надежное решение для охлаждения, включающее два вентилятора и тепловые трубки.

ASUS Vivobook S 15 является ноутбуком, который поставляется с процессором Snapdragon X Elite и имеет впечатляющую OLED-панель с разрешением 2880x1620 пикселей и качественную сборку. Предыдущие спецификации указывали на наличие 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, которая припаяна к материнской плате.

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В отличие от Mac с процессором Apple, ASUS не ограничивается только впаянной памятью. Ноутбук оснащен слотом M.2, который пользователи могут использовать для расширения хранилища по своему усмотрению.

Фотографии материнской платы ASUS Vivobook S 15, опубликованные Anshel Sag, показывают, что компания приобрела чипы DRAM у Micron и разместила их рядом с чипсетом на плате. Это означает, что связь между оперативной памятью и SoC будет более быстрой и эффективной.

В отличие от памяти в ноутбуке Apple, которая является частью кремниевой матрицы и не может быть обновлена, оперативная память в ASUS Vivobook S 15 может быть заменена на более быструю и емкую. Кроме того, ноутбук также оснащен твердотельным накопителем M.2 с интерфейсом PCIe Gen 4, что позволяет пользователям обновлять хранилище в будущем.

ASUS также проявила внимание к охлаждению Snapdragon X Elite в ноутбуке. Материнская плата оснащена двумя вентиляторами и тепловыми трубками, что обеспечивает эффективное охлаждение и позволяет процессору работать на полную мощность. Это объясняет результаты многоядерных тестов Geekbench 6, в которых Snapdragon X Elite может сравниться или даже превзойти процессоры Apple M4.