Некоторые чипсеты Snapdragon X Elite, используемые в ноутбуках, могут превзойти по многоядерной производительности M4 от Apple, согласно данным, опубликованным на Geekbench 6

В недавних тестах Geekbench 6 было замечено, что некоторые ноутбуки, использующие чипсет Snapdragon X Elite, могут сравниться или даже превзойти производительность чипсета Apple M4. Ранее M4 был признан новым лидером в этом бенчмарке, однако новые результаты показали, что Snapdragon X Elite может превзойти его в многоядерной производительности.

реклама

Однако в одноядерных результатах M4 все еще остается непревзойденным благодаря своему 10-ядерному процессору и охлаждению жидким азотом. Он набрал 4000 очков в одноядерном тесте Geekbench 6, что является впечатляющим результатом. В то же время, ноутбуки на базе Windows 11 с Snapdragon X Elite могут достигать или превосходить производительность M4 в многоядерной категории.

Вероятно, Qualcomm позволяет своим партнерам использовать Snapdragon X Elite на максимальной мощности в Geekbench 6, что помогает ему обойти M4. Также вероятно, что производители используют мощные системы охлаждения для борьбы с высокой температурой Snapdragon X Elite. Это может вызвать сомнения в справедливости сравнения между двумя чипсетами.





Apple, возможно, ограничивает предельную мощность M4 из-за их стремления сохранить низкую толщину последнего поколения iPad Pro. Возможно, в будущем, когда этот чипсет появится в новых моделях MacBook Pro от Apple, он будет работать на более высоком пределе мощности, что позволит ему конкурировать с ноутбуками на платформе Windows on ARM.