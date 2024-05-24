AMD представила технологию Radeon Anti-Lag 2, которая впервые будет доступна в игре Counter Strike 2 в виде предварительной версии

AMD представила технологию Radeon Anti-Lag 2, которая была интегрирована в игру Counter Strike 2. Ранее компания уже представляла технологию снижения задержек под названием Anti-Lag+, но она вызывала проблемы с запретом в онлайн-играх. В новой версии технологии, Radeon Anti-Lag 2, эта проблема была исправлена путем интеграции технологии непосредственно в игровые файлы. Это означает, что поддержка технологии будет зависеть от конкретной игры и не все игры будут поддерживать эту функцию. Но интеграция в игры позволит геймерам наслаждаться использованием Radeon Anti-Lag 2 без возможных запретов. Владельцы Radeon уже могут получить доступ к техническому превью технологии в Counter-Strike 2.

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Radeon Anti-Lag 2 применяет выравнивание кадров в самом игровом коде и работает в сочетании с темпом работы процессора, обеспечивая более низкую задержку между кликом и откликом. Предыдущая версия технологии, Radeon Anti-Lag, работала только в драйвере и не давала таких же результатов. Компания AMD продемонстрировала улучшения в задержке с помощью различных бенчмарков своих iGPU Radeon RX 7000 и Radeon 700M.

В отличие от предыдущей версии, Radeon Anti-Lag 2 совместима с графическими процессорами Radeon RX 5000 и выше, а также с процессорами Ryzen 6000 и выше. Компания также планирует выпустить SDK для разработчиков игр на GPUOpen и обещает поддержку большего количества игр в будущем. Последнюю версию программного обеспечения AMD, Adrenalin Edition 24.5.1, уже можно скачать для получения Radeon Anti-Lag 2.

Radeon Anti-Lag 2 является значительным улучшением по сравнению с предыдущей версией технологии и предлагает снижение задержки в среднем на 37% по сравнению с отсутствием Anti-Lag. Продолжение разработки и поддержки технологии позволяет AMD расширить поддержку в будущем и обеспечить геймерам более лучший игровой опыт.