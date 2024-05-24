С 2016 года производительность современных GPU увеличилась в 3 раза.

UL Benchmarks сообщила о значительном росте производительности графических процессоров в бенчмарке 3DMark. Согласно данным компании, с 2016 года производительность современных GPU выросла в 3 раза. Бенчмарк 3DMark Steel Nomad был представлен для тестирования графических процессоров без трассировки и в разрешении 4K. UL Benchmarks отметила, что новая версия бенчмарка в три раза мощнее предыдущей версии Time Spy и отлично подходит для проверки предельных возможностей GPU.

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Бенчмарк 3DMark Time Spy был выпущен в 2016 году и собрал более 48 миллионов тестов. Со временем на рынке появились новые поколения аппаратного обеспечения, особенно GPU. За последние годы производительность современных графических процессоров значительно выросла, и поэтому UL Benchmarks решила представить более мощный инструмент для бенчмарков - 3DMark Steel Nomad.

Статистика показывает, что с выпуском новых поколений графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000, показатели 3DMark Time Spy значительно выросли и эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться. Совершенствование поколений GPU приводит к увеличению производительности в индустрии GPU. В бенчмарке 3DMark Time Spy производительность увеличилась в среднем в 3 раза, а с появлением новых поколений GPU, таких как NVIDIA RTX 50 "Blackwell", мы можем ожидать нового взлета графики с потенциальными показателями до 20 000 баллов.

Несмотря на это, UL Benchmarks рекомендует использовать новую версию бенчмарка - 3DMark Steel Nomad, для будущих бенчмарков на новых архитектурах. Однако, компания заверяет пользователей, что бенчмарк 3DMark Time Spy по-прежнему будет доступен для использования, так как он хорошо служил в течение многих лет.