Бренд LevelPlay представил свои новые продукты для охлаждения ПК

LevelPlay выпустит серию продуктов Combat, включающую в себя жидкостные охлаждающие системы, воздушные радиаторы и вентиляторы для основного сегмента ПК. Они активно работают над разработкой следующего поколения, чтобы упростить установку и использование теплорегуляторных решений и обеспечить превосходную производительность охлаждения.

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CL240 и CL360 из серии Combat предлагают уникальный дизайн с зеркальной крышкой, на которой расположен логотип LevelPlay с эффектом зеркального свечения и адресными RGB-вентиляторами. Они также оснащены алюминиевыми радиаторами, обеспечивающими высокую производительность охлаждения при компактном размере.

Combat Air (CA4) представляет собой радиатор с симметричным дизайном, который оснащен четырьмя тепловыми трубками для более эффективного охлаждения. Он имеет вентилятор размером 120 мм и может синхронизироваться с материнской платой. Благодаря поддержке конфигурации push and pull, он обеспечивает еще большую эффективность охлаждения для самых требовательных задач.

Вентилятор CF120 ARGB объединяет высокую производительность и эстетическую привлекательность. Он обладает бесшумным драйвером IC, который обеспечивает тихую работу и позволяет наслаждаться высоким давлением охлаждения. Вентилятор также имеет самосмазывающуюся и пылезащитную конструкцию для повышения долговечности и надежности. 8 встроенных RGB-светодиодов Gen.2 создают завораживающее световое шоу, которое сопровождает высокопроизводительный воздушный поток.