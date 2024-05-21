Кроме того, устройство откажется от Lightning в пользу порта USB-C.

Новая модель iPhone SE 4, которая находится в разработке, будет стоить менее 500 долларов. Эта цена делает ее конкурентоспособной среди Android-телефонов. В настоящее время iPhone SE 3 стоит 429 долларов, но учитывая переход Apple на более современный дизайн и внутренние компоненты, цена предыдущей модели может показаться завышенной. Утечка также утверждает, что цена iPhone SE 4 не превысит отметку в 500 долларов, что является очень привлекательной ценой для конечного пользователя.

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Якобы iPhone SE 4 будет иметь дизайн iPhone 14 с большим дисплеем, охватывающим всю переднюю панель, и перейдет на OLED-дисплеи, что будет большим плюсом для бюджетных моделей iPhone. Кроме того, устройство откажется от Lightning в пользу порта USB-C, что является окончательным шагом Apple в отказе от своего проприетарного порта.

Сравнивая iPhone SE 4 с конкурентами на платформе Android, стоит отметить, что Android-смартфоны в данном ценовом диапазоне не предлагают серьезных новинок, особенно в области искусственного интеллекта. Потенциально iPhone SE 4 может быть способен выполнять операции искусственного интеллекта, что дает ему преимущество перед конкурентами. Однако, несмотря на возможность выпуска уже в следующем году, пока рано делать окончательные выводы и прогнозировать, какая доля рынка может быть захвачена iPhone SE 4 у Android-смартфонов.