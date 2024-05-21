Galaxy Z Fold 6 может решить самую большую проблему, с которой сталкивается большинство раскладных телефонов книжного типа.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 6, новый складной телефон от Samsung, решит проблему, с которой сталкиваются многие раскладные телефоны книжного типа - видимые складки на дисплее. Слухи говорят, что Z Fold 6 будет иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира. Это улучшение может быть связано с проделанной Samsung работой по уменьшению видимости складок, что видно в предыдущей модели Z Fold 5. Ожидается, что новый телефон будет более совершенным, чтобы удовлетворить ожидания пользователей, особенно учитывая его высокую цену.

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Также ожидается, что Galaxy Z Fold 6 получит Snapdragon 8 Gen 3 процессор, новую систему камер и другие характеристики, типичные для Samsung. Он также может представить функции искусственного интеллекта Galaxy AI и новые функции. Однако пока нет конкретных деталей о том, как Samsung достигнет этого уменьшения видимых складок.

Samsung планирует представить Galaxy Z Fold 6 10 июля этого года. Кроме того, в этом году ожидается анонс Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring, новой серии Galaxy Watch 7 и, возможно, новой пары Galaxy Buds 3.