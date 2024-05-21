Это достигнуто благодаря режиму Doze, который ограничивает активность приложений и доступ к системе, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора.

На мероприятии I/O 2024 Google объявила о предстоящем обновлении Android 15, которое принесет значительное улучшение времени автономной работы устройств в режиме ожидания. Бета-версия Android 15 обещает увеличение времени автономной работы до трех часов на некоторых моделях устройств на базе Android. Главный инструмент для достижения этого - режим Doze, который был представлен компанией в Android 6.0 и автоматически ограничивает активность приложений и доступ к системе для экономии энергии.

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Очень важно отметить, что улучшение времени работы в режиме ожидания будет распространяться на все устройства, поддерживаемые Android 15, поскольку это обновление включает в себя одну из основных функций операционной системы. Будущее обновление Wear0S 6, предназначенное для носимых устройств, также будет содержать улучшения режима Doze, хотя платформа основана на Android 14.

Главный инженерный отдел платформы Android, Дэйв Берк, поделился информацией о том, каким образом было достигнуто улучшение времени работы в режиме ожидания в Android 15. Значительные усилия были приложены для ускорения перехода в режим ожидания на 50%, что привело к увеличению времени работы до 3 часов на некоторых устройствах.

Кроме того, Google также сообщила о новых функциях безопасности и защиты данных, которые будут включены в Android 15. Эти функции включают в себя "Личное пространство", блокировку при обнаружении кражи, функцию удаленной блокировки, блокировку автономного устройства и биометрическую безопасность. Это демонстрирует постоянную работу Google над повышением эффективности и обеспечением надежной защиты для пользователей.



