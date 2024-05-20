Дефолтные модули памяти, Micron с 21-гигабитной скоростью, были заменены на Micron с 24-гигабитной скоростью для достижения лучших результатов разгона.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER была усовершенствована с помощью увеличения скорости памяти до 26 Гбит/с. Это привело к более высокой производительности по сравнению с GPU RTX 4080 SUPER. Команды TecLab и Paulo Gomes провели тестирование, заменив модули памяти на видеокартах GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER и Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

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Дефолтные модули памяти, Micron с 21-гигабитной скоростью, были заменены на Micron с 24-гигабитной скоростью для достижения лучших результатов разгона. Отмечается, что процесс замены модулей памяти требует опыта и специальных инструментов, и может привести к потере гарантии.

Тестирование проводилось без использования жидкого азота для охлаждения, и каждая видеокарта была разогнана с помощью штатных систем охлаждения, включая тройные вентиляторы и дизайн слотов 2,5-3,0. Оба графических процессора работали в пределах своих температурных ограничений.

Результаты тестирования показали, что разгон NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER привел к значительному повышению производительности. Команда TecLab достигла +271 МГц разгона для GPU и +2850 МГц для памяти, что привело к 9133 баллам. Команда Paulo Gomes разогнала GPU до +200 МГц и память до +2000 МГц, в результате получив 8870 баллов в бенчмарке The Unigine Superposition.

Таким образом, повышение скорости памяти и тактовых частот дало значительный прирост в производительности, примерно на 20-30%. Это может быть очень важным для будущих моделей GPU, таких как GeForce RTX 50 "Blackwell", которые ожидаются в этом году. Новые модули памяти GDDR7 будут иметь скорость 28 Гбит/с, что на 33% выше, чем у модулей GDDR6X. В сочетании с улучшениями в архитектуре и повышением тактовой частоты, это обещает потрясающие результаты для новых графических процессоров.



