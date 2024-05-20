Ожидается, что архитектура Zen 5 будет представлена на выставке Computex 2024, а Zen 6 будет доступна в трех конфигурациях.

Компания AMD планирует выпустить архитектуру Zen 6 с разными конфигурациями ядер. Zen 6 будет доступен в трех вариантах: 8, 16 и до 32 ядер. Вместе с тем, Zen 5C объединит 16 ядер в одном CCX. По последней информации, AMD готовится к запуску архитектуры Zen 5, официальное представление которой состоится на выставке Computex 2024, а первые продукты появятся в продаже в третьем квартале 2024 года.

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С точки зрения конфигураций ядер, Zen 5 и Zen 5C будут иметь меньшее количество ядер, чем Zen 4, чтобы увеличить возможность установки большего количества ПЗС (CCD) в корпус процессора. В Zen 5 будет установлено до 16 ПЗС с единым дизайном CCX внутри каждого CCD, что даст возможность иметь до 128 ядер. Архитектура Zen 5C будет содержать единый CCX с 16 ядрами, что позволит установить до 192 ядер. Таким образом, Zen 5 и Zen 5C будут содержать более высокое количество ядер по сравнению с предыдущими поколениями Zen 4 и Zen 4C.

Кроме того, AMD разрабатывает архитектуру Zen 6. Возможна установка до 32 ядер на одном ПЗС. Ожидается, что матрица Non-C будет использоваться в процессорах Zen 6C, нацеленных на энтузиастов. Присутствие 16 или 32 ядер на одном ПЗС будет особенно полезным для многопоточных задач, особенно в семействах Threadripper и EPYC.

Тем не менее, для обычных пользователей ПК AMD количество ядер может быть излишним, так как мало игр или движков оптимизированы для работы с таким большим количеством ядер. Вместо этого, CPU с 3D V-Cache, такие как Ryzen 7 7800X3D, могут быть более практичным выбором и позволять сократить затраты.