Apple планирует выпустить новую модель iPhone 17, которая будет иметь "тонкий" дизайн и стоить дороже предыдущих моделей.

По последним данным, Apple планирует выпустить модель iPhone 17 с новым дизайном и форм-фактором, который будет намного тоньше, чем текущие модели. Ожидается, что устройство будет называться iPhone 17 'Slim' и будет самым дорогим и премиальным смартфоном, выпущенным компанией. В отчете также указывается, что камеры на устройстве будут перемещены в центр и будут расположены горизонтально. Это даст возможность увеличить площадь экрана и минимизировать навязчивые элементы. Размер дисплея останется прежним, варьируясь от 6,1 до 6,7 дюйма.

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Информация о новом дизайне iPhone 17 Slim также подтверждается сообщениями отраслевого аналитика Джеффа Пу, который ранее предсказывал появление такой модели. Отмечается, что iPhone 17 Slim, возможно, заменит iPhone 17 Plus, что означает, что компания будет предлагать четыре варианта iPhone 17. Внутри устройства будет установлен чип A19 Pro с улучшенной фронтальной камерой.

В настоящее время это лишь первые сообщения о новом дизайне и наборе функций iPhone 17 Slim, и они могут измениться в ходе тестирования прототипа устройства. Однако, если компания реально работает над "крупным редизайном", это может привести к увеличению стоимости iPhone 17 Pro Max на несколько сотен долларов.

Это будет первый значительный редизайн iPhone за несколько лет, что говорит о том, что инженеры и дизайнеры Apple активно работают над совершенствованием устройства. Ожидается, что iPhone 17 Slim будет представлен в следующем году и получит значительный интерес со стороны покупателей, благодаря своему тонкому дизайну и множеству новых функций.