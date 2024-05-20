Этот результат был достигнут благодаря разгону процессора до частоты 6,957 ГГц и памяти DDR4-3914 с таймингами CL12-11-11-18-1T.

Процессор Intel Core i9-11900K с памятью DDR4 установил новый мировой рекорд в бенчмарке PYPrime, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5. Процессоры Intel Rocket Lake ранее считались недостаточно производительными, но оверклокеры обнаружили их потенциал и смогли достичь лучших результатов при правильной настройке.

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Новый мировой рекорд был установлен оверклокером SPLAVE, который разогнал процессор Intel Core i9-11900K до частоты 6,957 ГГц и использовал память DDR4-3914. С такими параметрами процессор завершил бенчмарк за 1 минуту, 37 секунд и 311 мс, показав на 10% меньшую задержку, чем Core i9-14900KS.

В сравнении с памятью DDR5, память DDR4 продемонстрировала более высокую задержку в данном бенчмарке. Это может быть объяснено тем, что платформы DDR5 сталкиваются с проблемой использования режимов Gear 1 и Gear 2, причем последний снижает возможности из-за более высоких тактовых частот.

Следует отметить, что это всего лишь один бенчмарк и не означает, что процессоры Rocket Lake являются лучшими в сравнении с другими платформами, такими как Alder Lake или Raptor Lake. Новые процессоры представили большее количество ядер, тактов и IPC, что привело к улучшению работы в различных приложениях и играх, несмотря на более высокую задержку памяти DDR5.



