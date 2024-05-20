Microsoft может выбрать процессор AMD Ryzen Zen 5 для новой консоли.

Согласно новым слухам, следующая консоль Xbox может быть выпущена в конце 2026 года, что будет намного раньше, чем ожидали многие аналитики и фанаты. Утечка игры Call of Duty предоставила эту информацию на основе достоверных источников. Впервые о возможном выпуске консоли в конце 2026 года сообщил ютубер RedGamingTech в декабре 2023 года.

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На данный момент дуэт консолей Xbox Series S и X продается ниже ожидаемого, поэтому ранний выпуск следующего поколения консоли может помочь компании в поединке с главным конкурентом - Sony.

Президент Xbox Сара Бонд заявила, что Microsoft стремится обеспечить самый большой технический скачок в истории консолей следующего поколения. Чтобы достичь этой цели, компания сосредоточится на выпуске мощной консоли следующего поколения, отложив обновление среднего поколения, что отличается от Sony, планирующей выпуск PS5 Pro в ближайшее время.

Если Sony не представит PlayStation 6 раньше 2027 или 2028 года, Microsoft сможет снизить цены, чтобы оставаться конкурентоспособной. Возможно, будет также выпущено обновление середины поколения для следующего Xbox, чтобы справиться с возможным увеличением мощности PS6.