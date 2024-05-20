NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков использует интерфейс M.2 вместо MXM и оснащается тремя интерфейсами M.2 NVMe, что позволяет добавлять дополнительные устройства хранения данных вместе с графическим процессором.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков оснащен интерфейсом M.2, что является интересной новинкой для данного сегмента. Однако, несмотря на готовность производителей выпустить эту модель, она пока недоступна для настольных ПК, и вместо неё предлагается модель RTX 3050.

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NVIDIA GeForce RTX 4050 имеет чип AD107 с 2560 ядрами и 6 ГБ памяти GDDR6. Мощность GPU составляет 50 Вт, а тактовая частота достигает 1755 МГц. Этот графический процессор предназначен для геймеров начального уровня.

Особенностью графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков является его уникальное соединение - тройной интерфейс M.2. В некоторых ноутбуках, включая серию Lenovo, графический процессор оснащен тремя интерфейсами M.2 NVMe с уровнем PCIe Gen4 x4, что позволяет использовать дополнительный слот M.2 для расширения возможностей хранения данных.

Некоторые пользователи выразили недовольство отсутствием VRAM у NVIDIA GeForce RTX 4050 и разделением рынка на различные модели и уровни производительности. Они считают, что производители должны выпускать только три уровня производительности - Peasant, Standard и High-end - и они должны быть достаточны для современных игр.