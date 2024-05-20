Студия Creative Assembly разрабатывает игру Total War: Star Wars, которая является одним из трех проектов Total War.

Компания Creative Assembly сообщила о том, что они работают над игрой Total War: Star Wars. Она будет одним из трех проектов Total War, но пока неизвестно, когда именно каждая из игр будет выпущена. Игра будет использовать лицензионный IP "Звездные войны".

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Total War: Star Wars станет не первой игрой в жанре стратегии в реальном времени, развивающейся во вселенной "Звездных войн". Ранее подобный проект был представлен игрой Star Wars: Galactic Battlegrounds, разработанной LucasArts и вышедшей в 2001 году. Затем Petroglyph Games выпустила Star Wars: Empire at War в 2006 году. Игрой также активно поддерживаются моды на "Звездные войны" для игр серии Total War, самым известным из которых является мод Star Wars Total War для Rome: Total War.

Помимо работы над Total War: Star Wars, Creative Assembly также работает над обновлением для игры Total War: Pharaoh, которое будет бесплатным. Компания обещает дополнения к кампании, которые значительно увеличат размер игры.

Некоторые фанаты надеются, что в Total War: Star Wars будут представлены различные фракции, включая гунганов и вуки. Однако пока официальная информация о содержании игры остается неизвестной.

Ожидается, что Total War: Star Wars станет популярным проектом, ведь исходя из предыдущего опыта Creative Assembly с лицензионным IP Warhammer, студия показала, что может удачно адаптировать популярные франшизы в жанре стратегии в реальном времени.