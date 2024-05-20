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ddr22
Redfall получит офлайн-режим и однопользовательскую паузу в последнем обновлении
Несмотря на закрытие студии Arkane Austin, команда Redfall продолжит работу над этим обновлением.

Разработчики игры Redfall, студия Arkane Austin, закрываются, но они завершат работу над последним обновлением игры. Это обновление будет включать режим для одиночной игры, а также паузу в одиночной игре, изменения в появлении врагов и другие улучшения. Новость о закрытии Arkane Austin, а также других студий Майкрософт, вызвала смятение среди фанатов Xbox.

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Однако конечно есть проблеск надежды, что обновление для Redfall все же выпустят. Заявление от официального аккаунта Redfall X позволяет надеяться, что игроки вскоре смогут наслаждаться новыми возможностями игры. Подробности о конкретных изменениях пока не сообщаются.

Закрытие Arkane Austin – лишь часть масштабных перемен, которые происходят в Xbox. В рамках этих изменений происходят массовые увольнения и закрытие других студий. Однако Microsoft остается активным в игровой индустрии, их недавнее приобретение студии Arkane Austin, а также сериала Call of Duty, позволяют им оставаться конкурентоспособными. Вместе с тем, Microsoft готовит ряд изменений, включая возможное перенесение некоторых игр на другие платформы.

О конкретной дате выпуска последнего обновления для Redfall информации пока нет, но по слухам ожидается, что оно появится в мае. Игра будет доступна на ПК и консолях Xbox Series X/S. Официальное заявление удостоверяет фанатов, что команда Redfall делает все возможное, чтобы завершить работу над игрой и предложить новые возможности игрокам.

#redfall
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2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
Redfall не будет заброшена и в нее будут внесены улучшения
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