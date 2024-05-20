Разработчики игры Redfall, студия Arkane Austin, закрываются, но они завершат работу над последним обновлением игры. Это обновление будет включать режим для одиночной игры, а также паузу в одиночной игре, изменения в появлении врагов и другие улучшения. Новость о закрытии Arkane Austin, а также других студий Майкрософт, вызвала смятение среди фанатов Xbox.
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Однако конечно есть проблеск надежды, что обновление для Redfall все же выпустят. Заявление от официального аккаунта Redfall X позволяет надеяться, что игроки вскоре смогут наслаждаться новыми возможностями игры. Подробности о конкретных изменениях пока не сообщаются.
Закрытие Arkane Austin – лишь часть масштабных перемен, которые происходят в Xbox. В рамках этих изменений происходят массовые увольнения и закрытие других студий. Однако Microsoft остается активным в игровой индустрии, их недавнее приобретение студии Arkane Austin, а также сериала Call of Duty, позволяют им оставаться конкурентоспособными. Вместе с тем, Microsoft готовит ряд изменений, включая возможное перенесение некоторых игр на другие платформы.
О конкретной дате выпуска последнего обновления для Redfall информации пока нет, но по слухам ожидается, что оно появится в мае. Игра будет доступна на ПК и консолях Xbox Series X/S. Официальное заявление удостоверяет фанатов, что команда Redfall делает все возможное, чтобы завершить работу над игрой и предложить новые возможности игрокам.