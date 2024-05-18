Ускоритель предназначен для рабочих нагрузок с большим объемом памяти.

Компания AMD анонсировала начало серийного производства ускорителя Alveo V80, предназначенного для высокопроизводительных вычислений с большим объемом памяти. Эта карта нацелена на рабочие нагрузки среднего уровня, которые требуют использования памяти, и ожидается, что она будет широко применяться в области высокопроизводительных вычислений, сетевых технологий и хранения данных. Ускоритель построен на базе FPGA и обладает конкурентоспособной производительностью и ценой.

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Alveo V80 оснащен адаптивной SoC AMD Versal XCV80 HBM серии, которая имеет 10 848 DSP и используется для быстрой обработки данных. Благодаря технологии Versal HBM, ускоритель обеспечивает высокую пропускную способность памяти, достигая пиковой пропускной способности 820 ГБ/с с двумя стеками HBM2e DRAM объемом 16 ГБ каждый.

Alveo V80 также оснащен слотами PCIe Gen4 x16 или PCIe Gen 5 x8 и слотом DDR4 с возможностью установки до 32 ГБ памяти. Он также имеет 4 оптических порта QSFP56 с пропускной способностью выше 100 Гбит/с.

Цена Alveo V80 составляет 9 495,00 долларов США. Этот ускоритель можно рассматривать как следующую итерацию Alveo U50 от Xilinix, но с обновленной памятью HBM и усовершенствованным сетевым интерфейсом. AMD планирует развить рынок использования ускорителей вычислений в малых и средних рабочих местах, предлагая доступное решение по сравнению с рыночными предложениями.