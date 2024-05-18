Также сообщается, что Apple рассматривает использование корпуса из нержавеющей стали для аккумулятора iPhone 16 Pro Max.

Аналитик утверждает, что аккумулятор iPhone 16 Pro Max имеет повышенную "плотность энергии", что позволяет увеличить время работы. Ранее сообщалось, что Apple планирует использовать более емкий аккумулятор в новом iPhone. Вместе с тем, Apple может также увеличить плотность энергии аккумуляторов.

реклама

Также сообщается, что Apple рассматривает использование корпуса из нержавеющей стали для аккумулятора iPhone 16 Pro Max, чтобы улучшить теплорассеивающие характеристики. Использование корпуса из нержавеющей стали обеспечит лучшую защиту батареи и системы iPhone, а также упростит извлечение батареи. Это поможет Apple соответствовать требованиям Европейского союза по заменяемости батарей мобильных телефонов.

Утечка информации о прототипе iPhone 16 Pro также указывает на использование батареи с металлическим корпусом, возможно, с той же целью улучшения теплорассеивания. Поставщик Apple, Sunway, будет поставлять батареи в корпусе из нержавеющей стали. Если эта конструкция станет популярной, производитель может получить рост прибыли.