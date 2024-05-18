Компания G.Skill представила новую оперативную память серии Ripjaws M5 RGB DDR5 с объемом до 96 ГБ и скоростью до 6400 МТ/с

Комплекты памяти G.Skill Ripjaws M5 RGB DDR5 предназначены для использования с новейшими платформами Intel, обладают емкостью до 96 ГБ и достигают скорости до 6400 МТ/с. Они поставляются с матовым черным или белым алюминиевым радиатором высотой 41 мм и настраиваемой RGB-подсветкой, что делает их идеальным выбором для разнообразных сборок и тематик ПК.

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Созданные для высокоскоростной работы и использующие высокоэкранированные микросхемы, комплекты памяти Ripjaws M5 RGB DDR5 обладают различными спецификациями скоростей, таймингов и емкостей комплекта, например, DDR5-6400 CL32-39-39-102 96 ГБ (2x48 ГБ). Это позволяет пользователям создавать производительные ПК и настраивать комплекты памяти под свои нужды.

Кроме того, память Ripjaws M5 RGB DDR5 поддерживает профиль разгона памяти Intel XMP 3.0, который позволяет легко разогнать память, используя совместимую материнскую плату и процессор. Новая серия памяти Ripjaws M5 RGB DDR5 будет доступна через авторизованных дистрибьюторов G.Skill с мая 2024 года.