Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Grand Theft Auto VI будет выпущена осенью 2025 года
Take-Two подтвердила, что Grand Theft Auto VI будет выпущена осенью 2025 года, а не в начале года, как предполагалось ранее.

Компания Take-Two Interactive подтвердила, что Grand Theft Auto VI (GTA VI) появится в осенний период 2025 года. Take-Two Interactive прогнозирует значительный коммерческий успех игры и ожидает продолжительного роста крупных заказов в 2025, 2026 и 2027 финансовых годах.

реклама

Grand Theft Auto VI предложит игрокам новую главу в открытом мире с захватывающим сюжетом. Действия игры будут происходить в штате Леонида, который включает в себя город Vice City. Игрокам обещают самую масштабную и захватывающую эволюцию в истории серии Grand Theft Auto.

Компания Take-Two также объявила, что продала примерно 200 миллионов копий Grand Theft Auto V по всему миру. Важно отметить, что выпуск GTA VI запланирован на консоли нового поколения - Xbox Series X/S и PS5. Некоторые аналитики высказали опасения относительно возможных задержек, однако фанаты надеются, что игра выйдет вовремя.

#grand theft auto vi
+
Написать комментарий (0)
Grand Theft Auto VI выйдет осенью 2025 года, но владельцам ПК придётся запастись терпением
Take-Two Interactive сообщила более точные сроки релиза Grand Theft Auto VI
Официально подтверждено, что релиз Grand Theft Auto 6 состоится осенью 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
6
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
7
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
4
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
11
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
1
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
+
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Список смартфонов Galaxy, которые поддерживают 120 FPS в PUBG: Mobile
2
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
3
Intel объявила о скором выходе новых энергоэффективных процессоров Twin Lake
+
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 для ряда моделей смартфонов среднего класса
+
Интернет может быть полезным для самочувствия
+
Vivo S19 Pro будет оснащён MediaTek Dimensity 9200+ и 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K
+
Китайская SMIC освоила 5-нм узел, а уже этой осенью Huawei выпустит смартфон Mate 70 с новым чипом
2
Глава Роскосмоса рассказал о сроках отправки российской ядерной энергоустановки на лунную станцию
+
Ютубер показал как Fallout 4 работает на нескольких устройствах с Snapdragon 8 Gen 2
+

Популярные статьи

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
72
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
56
Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
151
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
60
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
15
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
00:39
Ты же говорил цена низкая - значит плохой экран.
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
Serega Volkov
00:37
Всем известный факт, озон мошенники на пикабу сотни постов про это. Каждый день там кто то ноет что его нае, но люди продолжают покупать. Чел купил ноут тоже якобы игровой за 50к, но пришел ему какой-...
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
32Влад32
00:26
А может быть, когда Украину от фашиков освободят. Только зачем России немецкие ПВО?
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
Дмитрий
00:25
в 2027 ждем на пк.
Разработчики GTA 6 сообщили подробности о старте продаж игры
Майя Леонтьева
00:22
Т.е. Буданов кремлёвский пропагандист? Ну ок.
FQ: Глава ГУР Буданов рассказал, что Украина находится на краю пропасти
Дмитрий
00:22
Ну как то маловато. текстуры старые всеравно. лучи чуть чуть лучше делают но я люблю когда игра выглядит так как ее делали разработчики. Если надо пусть пилят римейк )
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
REY_B_
00:16
Игра рассчитана на зуммеров и моложе. О капитане Бладе и острове сокровищ они не знают ничего. И игра такая же.
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
Vorvort
00:16
Лекарство Колючки
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Garthar
00:01
Это какие вещи? Пэтриот как пусковая нафиг не нужен, там все управление завязано на спутник.
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
Nvidia&Intel Hater
23:52
буду в курсе )
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем