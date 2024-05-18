Take-Two подтвердила, что Grand Theft Auto VI будет выпущена осенью 2025 года, а не в начале года, как предполагалось ранее.

Компания Take-Two Interactive подтвердила, что Grand Theft Auto VI (GTA VI) появится в осенний период 2025 года. Take-Two Interactive прогнозирует значительный коммерческий успех игры и ожидает продолжительного роста крупных заказов в 2025, 2026 и 2027 финансовых годах.

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Grand Theft Auto VI предложит игрокам новую главу в открытом мире с захватывающим сюжетом. Действия игры будут происходить в штате Леонида, который включает в себя город Vice City. Игрокам обещают самую масштабную и захватывающую эволюцию в истории серии Grand Theft Auto.

Компания Take-Two также объявила, что продала примерно 200 миллионов копий Grand Theft Auto V по всему миру. Важно отметить, что выпуск GTA VI запланирован на консоли нового поколения - Xbox Series X/S и PS5. Некоторые аналитики высказали опасения относительно возможных задержек, однако фанаты надеются, что игра выйдет вовремя.