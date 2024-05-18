Предварительные спецификации линейки EPYC Turin указывают на наличие процессоров с ядрами Zen 5 и Zen 5C

Компания AMD объявила о выпуске нового поколения процессоров EPYC 9005 в линейке "Turin", которые будут иметь до 192 ядер и потреблять до 500 Вт энергии. Эта новость была подтверждена AMD на SATA-IO. В предыдущих слухах уже упоминалось, что линейка EPYC Turin будет состоять из 20 процессоров на базе Zen 5 и Zen 5C архитектур.

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Ожидается, что эти процессоры будут совместимы с существующими платформами и будут поддерживать более быструю память DDR5 6000 MT/s.

Пока неясно, какие из SKU будут основаны на Zen 5 или Zen 5C, но представлены различные конфигурации процессоров, включая топовый 192-ядерный чип. Другие версии SKU варьируются от 16 до 160 ядер. Некоторые из них имеют более 256 МБ кэша L3 и TDP в диапазоне от 320/400 до 500 Вт. Объем кэш-памяти также различается, например, для 96-ядерного SKU он может быть 256 МБ или 512 МБ в зависимости от архитектуры Zen 5 или Zen 5C.

EPYC Turin также будет предлагать стандартные конфигурации от 8 до 64 ядер с различной тактовой частотой и TDP. Они будут поддерживать память DDR5-6000 MT/s до 4 ТБ на материнской плате с 8 DIMM и до 128 дорожек PCIe Gen5. EPYC Turin "5th Gen" ожидается на рынке в конце этого года и будет конкурировать с процессорами Intel Xeon Granite Rapids P-Core и Sierra Forest E-Core (288 ядер).