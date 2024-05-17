Ноутбук будет иметь брендинг Vivobook S 15 OLED и модельный номер S5507QA-MA089WS.

Согласно утечке информации, ASUS разрабатывает свой первый ноутбук на базе процессора Snapdragon X Elite от Qualcomm. Утечка показала модель ноутбука под брендом Vivobook S 15 OLED с модельным номером S5507QA-MA089WS. Процессор Snapdragon X Elite X1E-78-100, основа ноутбука, имеет 12 ядер Oryon, включая восемь производительных и четыре энергоэффективных. Скорость процессора достигает 3,4 ГГц, а кэш-память составляет 42 МБ. Процессор также оснащен движком искусственного интеллекта с производительностью 75 TOPs. К сожалению, отсутствуют подробности о графическом процессоре Qualcomm Adreno.

реклама

ASUS установила в ноутбук 32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X. Другие характеристики включают 1 ТБ твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe, 15,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2 880 x 1 620 и частотой 120 Гц, а также аккумулятор емкостью 70 Вт-ч. К сожалению, пока нет информации о поддерживаемых интерфейсах, но на одном из скриншотов видны порты HDMI и USB Type-C, а также слот для карт памяти micro SD и разъем для наушников. Цена на ноутбук ожидается около 1500 евро.