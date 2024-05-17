Это означает отсутствие официальных драйверов для XDNA 2 NPU, компонентов SoC и, возможно, даже iGPU.

По слухам, компания AMD прекращает выпуск драйверов для операционной системы Windows 10 для своих мобильных процессоров Ryzen 9000 «Strix Point» и возможно других новых чипов этого поколения. Это означает отсутствие официальных драйверов для различных компонентов процессоров, включая XDNA 2 NPU, SoC и iGPU. Хотя опытные пользователи могут попытаться установить драйверы Windows 11 на Windows 10, большинство устройств на базе этих чипов не будут продаваться с предустановленной Windows 10, так как AMD не предоставляет официальной поддержки.

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Microsoft планирует прекратить регулярное обновление операционной системы Windows 10 14 октября 2025 года, и пользователи, желающие продолжить использование этой системы, должны будут оплачивать расширенные планы обновлений безопасности.

Некоторые пользователи отмечают, что решение компании AMD может быть обосновано тем, что операционная система Windows 10 будет находиться в конце своего жизненного цикла, а новые мобильные чипы AMD будут широко доступны только в 2025 году. Также считается, что Intel и Nvidia могут принять схожие решения с завершением поддержки Windows 10.

Другие пользователи предпочитают оставаться на Windows 10 и выражают недовольство решением AMD. Они считают, что продолжение поддержки этой операционной системы было бы логичным, учитывая ее широкое использование и то, что не все устройства на рынке уже перешли на Windows 11. Однако другие люди советуют переходить на Linux или Windows 11, если пользователи не хотят оставаться на операционной системе без поддержки.



