Появление этих фотографий вызвало беспокойство, так как не ясно, хранит ли Apple записи об удаленных файлах на своих серверах.

Обновление iOS 17.5 от Apple привнесло ряд изменений, но также привело к возникновению странной ошибки, из-за которой старые удаленные фотографии вновь появляются на iPhone. Пользователи, обновившиеся до последней версии iOS, сообщили, что старые фотографии, удаленные много лет назад, внезапно восстанавливаются в их фототеках. Одним из примеров является случай, когда пользователь обнаружил старые NSFW-фотографии (аббревиатура английских слов not safe/suitable for work, что означает небезопасно/неподходяще для работы) после их удаления в 2021 году. Эти снимки появились в фотографиях, которые были помечены как недавно загруженные в iCloud.

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Несколько пользователей также подтвердили, что столкнулись с такой же проблемой. Они сообщили о случаях, когда удаленные фотографии снова появились в их iCloud библиотеке, хотя они уже были удалены неоднократно. Apple пока не сообщила, в чем заключается вызывающая эту ошибку проблема и каким образом фотографии, удаленные много лет назад, снова появляются на iPhone. Возможно, проблема связана с ошибками индексации или проблемами синхронизации фотобиблиотеки.

Также интересно, как Apple хранит удаленные фотографии на своих серверах. При удалении фотографии или видео с iPhone они остаются в папке "Удаленные" в течение 30 дней, чтобы пользователи могли восстановить их при необходимости. Однако пользователи также имеют возможность удалить фотографии из этой папки. Пока компания не представила официального заявления относительно данной проблемы, но, скорее всего, она будет исправлена в следующем обновлении iOS.



