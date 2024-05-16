Google Gemini и Gemini Nano будут интегрированы в Android 15.

На мероприятии Google I/O была представлена новая концепция Android с использованием искусственного интеллекта. Компания стремится глубоко интегрировать искусственный интеллект в операционную систему с помощью Gemini и On-Device Nano. Приложение Gemini будет усиливать все операции на устройстве, понимая контекст и интегрируясь с приложениями и экраном.

реклама

Новое обновление Android также будет включать Gemini Nano, который добавит в операционную систему поиск с использованием искусственного интеллекта. В демонстрации работы Gemini были показаны возможности поиска в приложениях, таких как YouTube, а также в PDF-документах. Пользователи смогут задавать вопросы о фрагментах видео или контексту документа.

Gemini Nano учитывает "достопримечательности, звуки и разговорный язык" и будет доступен на устройствах Pixel в конце этого года. Этот инструмент также позволяет пользователям создавать описания к немаркированным изображениям с помощью TalkBack.

Также были представлены другие инструменты, интегрирующие искусственный интеллект в Android. Например, функция Gemini Nano сможет определять, является ли звонок мошенническим, и давать возможность продолжить или завершить звонок.

Google планирует выпустить новую версию Android 15 вместе с новой серией устройств Pixel 9 позже в этом году. Ожидается, что это обновление привнесет больше деталей и возможностей, связанных с искусственным интеллектом.