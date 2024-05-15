По сравнению с 72 процессорами x86, GB200 NVL72 показывает 18-кратный выигрыш в системе Blackwell.

NVIDIA поделилась статистикой производительности своей новой архитектуры GPU Blackwell, которая обещает революционные возможности в области науки, искусственного интеллекта и моделирования. Архитектура Blackwell призвана снизить стоимость и энергопотребления, позволяя моделировать погодные условия и создавать цифровые двойники планеты с намного большей эффективностью и экономичностью. В сравнении с предыдущими чипами Hopper и конкурирующими CPU, Blackwell имеет 30% больше возможностей FP64 и обеспечивает более высокую скорость в моделировании и науке в 30 и 18 раз соответственно.

реклама

Особое внимание уделяется возможностям FP64 с двойной точностью, которые оцениваются на 30% больше, чем у Hopper. Это означает, что суперчип GB200, оснащенный двумя GPU Blackwell и процессором Grace, обладает высокой производительностью в FP64 до 90 TFLOPs. Такие возможности превосходят конкурирующие ускорители AMD. Важно отметить, что хотя возможности Blackwell в области плотных вычислений с плавающей запятой могут быть немного ниже, это никоим образом не влияет на общую вычислительную мощность.

Blackwell также проявляет свою мощь в области искусственного интеллекта. С платформой GB200, Blackwell превосходит Hopper в производительности в GPT с 1,8 триллиона параметров, обеспечивая 30-кратное увеличение пропускной способности и стоимости эксплуатации в 25 раз соответственно. По сравнению с 72 процессорами x86, GB200 NVL72 показывает 18-кратный выигрыш в системе Blackwell и 3,27-кратный выигрыш в системе GH200 NVL72 в задаче объединения баз данных.

Аналитики предсказывают, что NVIDIA будет продолжать доминировать в области искусственного интеллекта в 2024 году, и новая архитектура Blackwell обещает принести компании рекордные доходы.